Путин и члены Совбеза обсудили стратегию нацбезопасности

Заседание прошло в онлайн-формате

Стратегию национальной безопасности России Владимир Путин обсудил сегодня на прошедшем в онлайн-формате оперативном совещании с членами Совбеза страны. Перед его началом президент поздравил личный состав и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, передает "ТВ Центр".

Владимир Путин отметил, что этот праздник установлен в честь доблести многих поколений защитников рубежей России. Такая служба во все исторические эпохи была и трудной, и почётной. Президент напомнил, что в этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Тогда, 22 июня 1941 года, именно пограничники приняли первый бой, проявили невиданную стойкость, до конца исполнили свой долг. Заставы, поднятые в ружьё, дрались насмерть, подчеркнул глава государства. Владимир Путин особо отметил грамотные, слаженные действия личного состава Пограничной службы в период эпидемии коронавируса.

"Хочу поблагодарить российских пограничников за надёжность и добросовестную службу, за преданность нашему народу и Родине. Желаю вам, вашим семьям, родным и близким здоровья и успехов. А в качестве основного вопроса у нас в повестке дня – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Посмотрим, что в этой сфере нового, как и на что, каким образом нам нужно реагировать на угрозы, которые складываются вокруг нашей страны, имею в виду актуальную повестку дня", - заявил Путин.

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