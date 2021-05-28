Сколько россияне экономят на покупках продуктов

Подсчитали аналитики Минфина
Согласно данным исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина, на которое ссылается ТАСС, ежегодно российские домохозяйства экономят на покупках продовольствия 5747 рублей.
"Принятие закона "О торговле" в 2009 году оказало существенное влияние на продовольственную безопасность Российской Федерации", - отметили эксперты.
Они добавили, что эффект от принятых норм оценивается в размере нескольких процентов от годового оборота торговли в продовольствии. По итогам 2020 года это 14,5 триллиона рублей.
Ранее стало известно, что субсидии производителям сахара и растительного масла сохранятся. Вместе с тем ценовые соглашения по этим продуктам после окончания срока их действия продлевать не планируется.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram