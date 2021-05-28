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Ректор РХТУ Мажуга: Успех на экзаменах зависит от знаний и душевного равновесия

16:58
  • пятница
  • 28 мая 2021

Профессор РАН посоветовал старшеклассникам выспаться

Профессор РАН, ректор РХТУ Александр Мажуга дал несколько советов старшеклассникам, которые уже 31 мая начнут сдавать ЕГЭ.

"Нужно обязательно выспаться. Желание прочитать все в последнюю ночь может обернуться катастрофой в день экзамена. Не менее важно правильно питаться: вечные перекусы и шоколадки негативно отразятся на здоровье", - напомнил Мажуга.

По мнению ученого, не стоит внушать себе, что экзамен будет сложный, поскольку нервное напряжение мешает концентрации. А если волнение не отступает, следует переключиться, например, на дыхательные упражнения, послушать любимую музыку или поиграть в компьютерные игры, отметил ректор РХТУ.

31 мая выпускники средних школ начнут сдавать ЕГЭ по литературе, химии и географии. Завершатся экзамены 25 июня испытаниями по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

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