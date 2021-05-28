"Газпром" не стал раскрывать сроки завершения "Северного потока - 2"

Трубоукладка продолжается

Представитель 512 департамента "Газпрома" Елена Березина в ходе телеконференции с инвесторами заявила, что говорить о сроках завершения строительства трубопровода "Северный поток - 2" пока рано.

"В отношении "Северного потока - 2" пока все-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, и он будет осуществлен и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", - цитирует Березину ТАСС.

Она добавила, что при полной загрузке "Северного потока - 2" "Газпром" в год сэкономит 1 миллиард долларов.

Изначально строительство газопровода "Северный поток - 2" намеревались завершить в декабре 2019 года, но из-за американских санкций проект покинула занимающаяся прокладкой трубы швейцарская компания. В России заявляют, что газопровод в любом случае будет построен.

Поступала информация, что первый газ по нему пустят уже этим летом.

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