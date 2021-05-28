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В черный список Минкульта Украины попали еще семь российских артистов

17:16
  • пятница
  • 28 мая 2021

Они угрожают нацбезопасности, считают в Киеве

В "черный список" Министерства культуры и информационной политики Украины были внесены еще семеро российских артистов, передает РИА "Новости".
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По мнению ведомства, они угрожают национальной безопасности страны. Это актеры Евгений Александров и Вера Алентова, певица Эльвира Тугушева, пианист Игорь Бриль, джазмены Яков Окунь и Денис Каганец, а также Одиссей Пипия - основатель кинокомпании "Таврида Фильм".

Всего по состоянию на сегодняшний день в черном списке украинского Минкульта значатся 199 человек. В том числе туда внесены Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина.

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