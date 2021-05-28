В МВД назвали число употребляющих наркотики россиян

Их с каждым годом все меньше

Заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Вячеслав Батурин сообщил в ходе онлайн-лектория, что за последние пять лет число употребляющих наркотики в России сократилось.

"Данные соцопросов показывают, что в проблему употребления запрещенных веществ втянуто чуть больше 1% населения страны. Это порядка 2 миллионов человек, а если быть точнее, 1,9 миллиона", - приводит слова Батурина ТАСС.

Он уточнил, что только в прошлом году число несовершеннолетних наркопотребителей сократилось на 15%.

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