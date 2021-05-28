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Дикобраз Рико из США поразил соцсети своими способностями

18:48
  • пятница
  • 28 мая 2021

На видео животное увлеченно поедает угощение

Сайт и соцсети американского зоопарка в городе Цинциннати, штат Огайо, разрываются от множества комментариев и лайков. И всё только из-за одного видео, которое выложили его сотрудники.

Они сняли одного из своих питомцев - дикобраза по имени Рико - в момент, когда он увлечённо поедал угощение. При этом Рико держит еду в правой лапке. Уплетая за обе щеки, Рико смотрит прямо в камеру как опытный киноактёр. От вкусной еды его ничто не в состоянии отвлечь. Как говорится: съёмки съёмками, а обед - по расписанию.

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Дикобраз Рико
Дикобраз Рико
Дикобраз Рико
Дикобраз Рико
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