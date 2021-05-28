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В Саратове задержали участников украинской радикальной группировки

18:06
  • пятница
  • 28 мая 2021

Они уже дают признательные показания

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Саратове 14 участников украинской радикальной группировки "МКУ", сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
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Возбуждено уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества и участии в экстремистском сообществе.

У участников изъяли пропагандистские материалы, средства связи, холодное оружие, а также инструкции по изготовлению самодельных бомб.

"Члены группы дают признательные показания", - уточнили в ФСБ.

В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения. Преступникам грозит от 6 до 10 лет заключения.

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