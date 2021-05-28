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Двух спасенных в Петербурге тюленей выпустили в Финский залив

18:21
  • пятница
  • 28 мая 2021

Лебяжка и Крикуша достаточно окрепли и обзавелись необходимыми навыками

Двух нерпят, спасённых в Ленинградской области, сегодня выпустили в Финский залив. Благодаря заботе зоологов местного специализированного центра Лебяжка и Крикуша достаточно окрепли и обзавелись необходимыми навыками для самостоятельной жизни.

Вытащить из машины переноску с испуганным молодым тюленем и донести ее до воды - задача не из лёгких. Внушительная жировая прослойка - главное условие, чтобы ластоногого можно было отпустить в свободное плавание. В дикой природе самки нерп и балтийских тюленей выкармливают детёнышей до 40-50 килограммов. Но иногда беспомощных щенков отрывает на расколовшихся льдинах от мам и прибивает к берегу, где их подбирают люди.

Этого самца Балтийского тюленя - за громкий голос его назвали Крикуша - нашли в начале апреля на территории угольного терминала в порту Усть-Луга. Новорожденного щенка случайно заметил в пыли машинист электровоза. Детеныш мог погибнуть под колесами поезда. За два месяца в тюленьем санатории парень подрос и окреп. Можно отпускать. Он уплыл к горизонту за считанные минуты, даже не оглянувшись на своих спасителей. Идеальный выпускной, говорят зоологи.

Оказаться один на один с огромным, шумящим Финским заливом - это целое испытание для животных, которые почти с рождения выросли рядом с человеком. Перед тем, как выпустить питомцев на волю, в реабилитационном центре им устраивают настоящие испытания.

Подрастающих животных из крытого тёплого ангара выпускают в уличный бассейн с холодной водой. В этом году в центре - более 20 подопечных. Все они должны привыкнуть долго плавать в ней, чтобы добывать себе рыбу. Будущим выпускникам ее кидают в бассейн через забор, чтобы еда не ассоциировалась у тюленят с человеком.

Но даже несмотря на тщательную подготовку, прощание с неволей не всегда проходит гладко. Самка Лебяжка - ее подобрали у посёлка Лебяжье - долго раздумывает и не решается покинуть клетку.

"Она просто очень переволновалась, она не ожидала, что мы посадим её в клетку и запрём там. И расстроилась очень из-за этого", – заявил Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы, директор Центра реабилитации ластоногих.

Запах вольного ветра и настоящей морской волны все-таки пересиливают страх. Лебяжка тоже скрывается в воде. Вполне возможно, говорят зоологи, что она не забудет своего друга с выпускного, и они начнут новую жизнь вместе. И уже следующей весной именно у этой пары появится потомство.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
Тюленей выпустили на волю
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