Двух спасенных в Петербурге тюленей выпустили в Финский залив

Лебяжка и Крикуша достаточно окрепли и обзавелись необходимыми навыками

Двух нерпят, спасённых в Ленинградской области, сегодня выпустили в Финский залив. Благодаря заботе зоологов местного специализированного центра Лебяжка и Крикуша достаточно окрепли и обзавелись необходимыми навыками для самостоятельной жизни.

Вытащить из машины переноску с испуганным молодым тюленем и донести ее до воды - задача не из лёгких. Внушительная жировая прослойка - главное условие, чтобы ластоногого можно было отпустить в свободное плавание. В дикой природе самки нерп и балтийских тюленей выкармливают детёнышей до 40-50 килограммов. Но иногда беспомощных щенков отрывает на расколовшихся льдинах от мам и прибивает к берегу, где их подбирают люди.

Этого самца Балтийского тюленя - за громкий голос его назвали Крикуша - нашли в начале апреля на территории угольного терминала в порту Усть-Луга. Новорожденного щенка случайно заметил в пыли машинист электровоза. Детеныш мог погибнуть под колесами поезда. За два месяца в тюленьем санатории парень подрос и окреп. Можно отпускать. Он уплыл к горизонту за считанные минуты, даже не оглянувшись на своих спасителей. Идеальный выпускной, говорят зоологи.

Оказаться один на один с огромным, шумящим Финским заливом - это целое испытание для животных, которые почти с рождения выросли рядом с человеком. Перед тем, как выпустить питомцев на волю, в реабилитационном центре им устраивают настоящие испытания.

Подрастающих животных из крытого тёплого ангара выпускают в уличный бассейн с холодной водой. В этом году в центре - более 20 подопечных. Все они должны привыкнуть долго плавать в ней, чтобы добывать себе рыбу. Будущим выпускникам ее кидают в бассейн через забор, чтобы еда не ассоциировалась у тюленят с человеком.

Но даже несмотря на тщательную подготовку, прощание с неволей не всегда проходит гладко. Самка Лебяжка - ее подобрали у посёлка Лебяжье - долго раздумывает и не решается покинуть клетку.

"Она просто очень переволновалась, она не ожидала, что мы посадим её в клетку и запрём там. И расстроилась очень из-за этого", – заявил Вячеслав Алексеев, руководитель Фонда друзей балтийской нерпы, директор Центра реабилитации ластоногих.

Запах вольного ветра и настоящей морской волны все-таки пересиливают страх. Лебяжка тоже скрывается в воде. Вполне возможно, говорят зоологи, что она не забудет своего друга с выпускного, и они начнут новую жизнь вместе. И уже следующей весной именно у этой пары появится потомство.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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