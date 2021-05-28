Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии

Президенты России и Белоруссии начали переговоры в Сочи

В Сочи начались переговоры между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за визит, отметив, что о нем договаривались заранее - до "очередного витка" и "всплеска эмоций". В данном случае глава государства имел в виду скандал вокруг экстренной посадки в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился создатель признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала.

Как напомнил Путин, после принудительной посадки самолета президента Боливии на Западе в 2013 году была "тишина". Вместе с тем Лукашенко объявил, что привез Путину документы, чтобы показать, что на самом деле происходит в Белоруссии.

Также Путин отметил, что Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером Белоруссии, при этом интеграция в Союзном государстве должна идти не спеша, в соответствии с интересом сторон.

Кроме того, президент России сообщил, что ввод в промышленную эксплуатацию 1-го блока Белорусской АЭС состоится в июне.

Ранее в Кремле рассказали, что на повестке дня в пятницу будут вопросы дальнейшего развития двусторонних связей государств и тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

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