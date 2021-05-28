Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море

Президент России отметил, что погода в Сочи стоит хорошая

Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко вместе искупаться в море после переговоров в Сочи.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться. Море становится все теплее и теплее. Думаю, это будет способствовать достижению результатов встречи. Я вас очень рад видеть", - сказал Путин перед началом встречи.

Лукашенко оказался не против, он поблагодарил Путина за приглашение.

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