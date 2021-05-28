Путин предложил Лукашенко вместе искупаться в море

Президент России отметил, что погода в Сочи стоит хорошая
Президент России Владимир Путин предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко вместе искупаться в море после переговоров в Сочи.
"Погода в Сочи хорошая, как вы видите, можем искупаться. Море становится все теплее и теплее. Думаю, это будет способствовать достижению результатов встречи. Я вас очень рад видеть", - сказал Путин перед началом встречи.
Лукашенко оказался не против, он поблагодарил Путина за приглашение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram