Доктор Румянцев: Изменение закона о трансплантации значительно улучшит результаты лечения

Корректировки в закон могут быть внесены и приняты Госдумой этой весной

Изменения в законе об охране здоровья граждан по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток значительно улучшат результаты лечения. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев.

Он отметил, что в изменениях речь идет о том, чтобы врачебная работа проводилась на основании клинических рекомендаций, разрабатываемых профессиональным сообществом, "а не использовались бы так называемые медико-экономические стандарты, где в основе лежат деньги".

В четверг вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что изменения в закон "Об основах охраны здоровья по вопросам донорства органов и тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации" могут быть приняты в весеннюю сессию Госдумы, что позволит создать единый регистр доноров.

"Это очень важно, потому что это, наконец-таки отрегулирует все те процессы, которые есть в этом направлении, это позволит внести в жизнь еще очень много методов", - отметила Голикова.

Выступая на 10-летии центра имени Рогачева, она отметила вклад руководства медучреждения в изменении российского законодательства в области медицины.

Работу Центра имени Рогачева ранее высоко оценил президент Владимир Путин. Его основатель Александр Румянцев в четверг к 10-летию Центра получил благодарственное письмо президента за вклад в развитие здравоохранения.

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