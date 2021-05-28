МИД заявил о полной ответственности США за развал ДОН

Россия делала все, чтобы сохранить договор
Министерство иностранных дел России выпустило заявление относительно решения Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу, из которого США вышли в ноябре 2020 года.
"Свое деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что своими действиями Вашингтон демонстрирует пренебрежение к европейской безопасности и интересам собственных союзников.
В МИД заметили, что Штаты совершают еще одну грубую политическую ошибку, Россия же долгое время делала все возможное для сохранения ДОН.
"Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США", - заключили в МИД.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram