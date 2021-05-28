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МИД заявил о полной ответственности США за развал ДОН

18:37
  • пятница
  • 28 мая 2021

Россия делала все, чтобы сохранить договор

Министерство иностранных дел России выпустило заявление относительно решения Соединенных Штатов не возвращаться в Договор по открытому небу, из которого США вышли в ноябре 2020 года.
США уведомили Россию, что не вернутся в Договор по открытому небу

"Свое деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что своими действиями Вашингтон демонстрирует пренебрежение к европейской безопасности и интересам собственных союзников.

В МИД заметили, что Штаты совершают еще одну грубую политическую ошибку, Россия же долгое время делала все возможное для сохранения ДОН.

"Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США", - заключили в МИД.

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