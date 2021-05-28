Москвичи поддержали инициативу Раворотневой флешмобом

Правозащитница ранее предложила обеспечить каждый район столицы бесплатными кружками

Жители Москвы поддержали инициативу члена Общественной палаты России и правозащитницы Светланы Разворотневой, которая ранее предложила обеспечить каждый район столицы бесплатными кружками.

Люди устроили флешмоб, сделав фотографии с плакатами и атрибутами детского спорта и праздника: боксерскими перчатками, надувными кругами для плавания и мячами. На плакатах – лозунги и призывы: "Будут бесплатные инженерные кружки, построю крутой космический корабль", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Вот и приплыли! В районе нет бесплатного бассейна!", "Утром бесплатные кружки, вечером умные дети" и другие.

"Гарантировать досуг и занятость подрастающему поколению, развить их здоровье и раскрыть потенциал – наша задача. Каждый район Москвы должен быть обеспечен бесплатными и современными культурно-досуговыми центрами, спортивными комплексами и бассейнами с хорошим преподавательским составом и всем необходимым инвентарем, - сказала Разворотнева в ходе флешмоба.

По словам правозащитницы, внеклассные занятия в кружках и секциях не должны бить по карману семей, а будущее детей – зависеть от кошелька их родителей. Поэтому она предлагает компенсировать средства, потраченные родителями на занятия в платных кружках и секциях, из бюджета столицы.

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