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В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

18:55
  • пятница
  • 28 мая 2021

Шезлонги будут расставлять на четыре метра друг от друга

Как сообщила в пятницу газета Express, власти Греции обновили правила нахождения отдыхающих на пляжах.
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Пляжные зонтики и шезлонги теперь следует устанавливать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Весь работающий на курортах персонал обязали носить маски в общественных местах, а также перед работой проходить тестирование на коронавирус.

Музыка в пляжных барах должна быть громкой настолько, чтобы не приходилось повышать голос, сидя в заведении.

Также Греция вводит обязательное ношение масок в общественных местах по всей стране.

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