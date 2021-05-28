В Греции ввели новые правила отдыха на пляжах

Шезлонги будут расставлять на четыре метра друг от друга

Как сообщила в пятницу газета Express, власти Греции обновили правила нахождения отдыхающих на пляжах.

Пляжные зонтики и шезлонги теперь следует устанавливать на расстоянии не менее четырех метров друг от друга. Весь работающий на курортах персонал обязали носить маски в общественных местах, а также перед работой проходить тестирование на коронавирус.

Музыка в пляжных барах должна быть громкой настолько, чтобы не приходилось повышать голос, сидя в заведении.

Также Греция вводит обязательное ношение масок в общественных местах по всей стране.

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