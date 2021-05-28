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Собянин: почти 7 млн ИФА-тестов проведено в Москве за год

18:56
  • пятница
  • 28 мая 2021

Тестирование проходит бесплатно

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за год было проведено почти семь миллионов ИФА-тестов.

"Год назад в 30 поликлиниках открылись ИФА-центры для тестирования на антитела к COVID-19. За это время город провел почти семь миллионов исследований. Тестирование идет бесплатно для всех желающих с 18 лет с московским полисом ОМС", - написал Собянин в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".

Он уточнил, что тестирование не стоит проходить после вакцинации, так как ИФА-тест в городских поликлиниках не показывает уровень антител после прививки.

Ранее оперштаб сообщил, что в столице за сутки выздоровели ещё 2 998 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 055 130. Подтверждено 3 274 новых случаев заражения, госпитализировали 1 055 человек, скончались 56 пациентов.

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