Вице-президент США заявила о вступлении мира в новую эру

Пандемия ускорила этот переход

Вице-президент США Камала Харрис заявила в пятницу, что мировое сообщество вступило в новую эру, вышло на принципиально новый этап развития.

"Пандемия ускорила происходившее ранее. И она ускорила переход нашего мира в новую эру, навечно повлияла на наш мир, навечно повлияла на наши взгляды", - цитирует Харрис ТАСС.

Она добавила, что человечество сегодня живет во времена, когда хакеры способны срывать поставки топлива, углеродные выбросы одной страны угрожают сохранению всей Земли.

"Такова эра, в которой мы живем. И она не похожа ни на какую из предыдущих", - заметила вице-президент.

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