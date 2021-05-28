Поклонская нашла новую работу

Депутат Госдумы сняла свою кандидатуру с праймериз ЕР

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в пятницу опубликовала видеообращение, в котором сообщила о снятии своей кандидатуры с предварительного голосования "Единой России".

"Я снимаю свою кандидатуру с "праймериз" в связи с новой работой, о которой я сообщу чуть позже. Я не исчезаю, не пропадаю - скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Как обычно, все ваши обращения буду рассматривать и помогать каждому, кто обратится на мое имя", - сказала Поклонская. Обращение депутата опубликовано в ее телеграм-канале.

Депутат отметила, что на новой работе снова наденет китель. "Только пусть останется интригой, какой именно", - добавила она.

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