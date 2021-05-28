В Канаде нашли останки 215 детей

Их обнаружили на территории бывшей школы для детей представителей коренных народов

Как сообщил в пятницу телеканал CTV, на территории бывшей школы для детей представителей коренных народов Канады в городе Камлупс нашли останки 215 несовершеннолетних.

Инициатором проведения раскопок стало одно из местных индейских племен.

Функционировала школа с 1890 по 1969 год, она была одной из самых крупных в стране. Одновременно это учебное заведение могли посещать до 500 детей.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в 2017 году принес официальные извинения коренным жителям страны, пострадавшим во время обучения в специальных школах, которые именовались резидентскими. Туда принудительно забирали детей индейцев.

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