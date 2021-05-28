Регулятор ЕС подтвердил 316 случаев тромбоза после вакцины AstraZeneca

Всего введено 19 миллионов доз препарата

Глава департамента по фармакологическому надзору и эпидемиологии Европейского агентства лекарственных средств Георгий Генов сообщил, что на сегодняшний день ЕМА зарегистрировало 316 случаев образования тромбов после использования вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

Генов, передает ТАСС, уточнил, что к 13 апреля было введено 17 миллионов доз препарата, на 27 мая - уже 19 миллионов.

"Важно знать, что частота данных очень редких осложнений сохраняется на уровне одного случая на 100 тысяч прививок", - подчеркнул специалист.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram