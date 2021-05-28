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Лукашенко: Россия и Белоруссия превзойдут доковидный уровень товарооборота

20:17
  • пятница
  • 28 мая 2021

Президент Белоруссии отметил экономический рост соседних стран

Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2021 году превзойдет докоронавирусные показатели. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

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"Мы видим, что мы превзойдем в этом году, Белоруссия и Россия, свой товарооборот допандемийного или доковидного уровня", - сказал Лукашенко (цитата по ТАСС).

Лукашенко также отметил экономический рост России и Белоруссии. "Нам же, знаете, предрекали там чуть ли не стагнацию какую-то, а экономика в России растет, естественно привязанная к России и наша экономика нормально двигается", - сообщил он.

Перед началом переговоров в Сочи Лукашенко заявил, что привез на встречу с президентом России документы, чтобы показать, что на самом деле происходит на данный момент в Белоруссии. Глава белорусского государства добавил, что "идет попытка раскачать ситуацию до уровня августа прошлого года".

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