Евгений Попов помог жителям ускорить переселение по программе реновации

В пятницу первые 12 новоселов получили смотровые ордера на новые квартиры

Журналист Евгений Попов помог жителям аварийных домов в районе Филевский парк, которые ранее пожаловались на перенос сроков переселения по программе реновации. В пятницу первые 12 новоселов получили смотровые ордера на новые квартиры по программе реновации, передает АГН "Москва".

"Москвичи смогут переехать в новые квартиры не через год или два, как им озвучивали, а уже в этом году. Сегодня выбирают себе квартиры первые 12 новоселов с улиц Новозаводской и Большой Филевской, остальные смогут это сделать до конца года. Буду внимательно следить, чтобы все обещания чиновников были выполнены", - заявил Попов.

Однако решить вопрос о переселении оказалось не так просто. По инициативе Попова жители района собирали подписи против затягивания сроков их переселения, общались с представителями общественного штаба по реновации и департаментов градостроительной политики и городского имущества Москвы. Эффективным было взаимодействие с Александром Козловым, депутатом Мосгордумы.

"Мы консультировались с Евгением, как оперативно решить этот вопрос. Отрадно, что органы исполнительной власти, ответственные за реновацию, отреагировали на серьёзные аргументы и пошли навстречу. В планах реновации переселение намечалось до 2024 года, но старые дома столько лет просто бы не выдержали", - отметил Козлов.

Чтобы форсировать процесс, журналист предложил начать переселение, не дожидаясь завершения отделочных работ во всем доме, а по мере готовности отдельных квартир. Инициатива Попова, поддержанная жителями, нашла понимание в Правительстве Москвы.

"Наши предложения были услышаны на заседании штаба мэра, и сроки переезда перенесли. После этого процесс переселения стартовал", - отметил журналист.

Но сдать в эксплуатацию жилой дом – только полдела, считает журналист. Необходимо создание социальной и транспортной инфраструктуры, включая детские площадки, тротуары, автомобильные парковки и пандусы для маломобильных. Только в этом случае можно говорить о повышении качества жизни москвичей.

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