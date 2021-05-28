ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евгений Попов помог жителям ускорить переселение по программе реновации

20:16
  • пятница
  • 28 мая 2021

В пятницу первые 12 новоселов получили смотровые ордера на новые квартиры

Журналист Евгений Попов помог жителям аварийных домов в районе Филевский парк, которые ранее пожаловались на перенос сроков переселения по программе реновации. В пятницу первые 12 новоселов получили смотровые ордера на новые квартиры по программе реновации, передает АГН "Москва".

"Москвичи смогут переехать в новые квартиры не через год или два, как им озвучивали, а уже в этом году. Сегодня выбирают себе квартиры первые 12 новоселов с улиц Новозаводской и Большой Филевской, остальные смогут это сделать до конца года. Буду внимательно следить, чтобы все обещания чиновников были выполнены", - заявил Попов.

Однако решить вопрос о переселении оказалось не так просто. По инициативе Попова жители района собирали подписи против затягивания сроков их переселения, общались с представителями общественного штаба по реновации и департаментов градостроительной политики и городского имущества Москвы. Эффективным было взаимодействие с Александром Козловым, депутатом Мосгордумы. 

"Мы консультировались с Евгением, как оперативно решить этот вопрос. Отрадно, что органы исполнительной власти, ответственные за реновацию, отреагировали на серьёзные аргументы и пошли навстречу. В планах реновации переселение намечалось до 2024 года, но старые дома столько лет просто бы не выдержали", - отметил Козлов.

Чтобы форсировать процесс, журналист предложил начать переселение, не дожидаясь завершения отделочных работ во всем доме, а по мере готовности отдельных квартир. Инициатива Попова, поддержанная жителями, нашла понимание в Правительстве Москвы. 

"Наши предложения были услышаны на заседании штаба мэра, и сроки переезда перенесли. После этого процесс переселения стартовал", - отметил журналист. 

Но сдать в эксплуатацию жилой дом – только полдела, считает журналист. Необходимо создание социальной и транспортной инфраструктуры, включая детские площадки, тротуары, автомобильные парковки и пандусы для маломобильных. Только в этом случае можно говорить о повышении качества жизни москвичей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Переселение по программе реновации
Переселение по программе реновации
Евгений Попов
Евгений Попов
Переселение по программе реновации
Переселение по программе реновации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.