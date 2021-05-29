В России выявлено более 9 тысяч новых случаев коронавируса

Медики рекомендуют прививаться

За сутки в России зафиксировано 9 289 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 5 053 748 человек с COVID-19, умерло 120 807 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован 3 241 больной, всего в столице 1 173 637 инфицированных, скончался 20 001 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе специалисты Роспотребнадзора посоветовали всем, кто переболел коронавирусом, сделать прививку через несколько месяцев после полного выздоровления. В ведомстве заявили, что вакцины обеспечивают более надёжную защиту, несмотря на образующиеся после болезни антитела к вирусу.

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