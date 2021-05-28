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Захарова обвинила Запад в молчании о нарушениях Киевом свободы слова

20:48
  • пятница
  • 28 мая 2021

Москва считает подобную ситуацию абсурдной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны предпочитают закрывать глаза на проблему свободы слова на Украине.
Захарову шокировала реакция Запада на инцидент с самолетом Ryanair

Там, отметила спикер внешнеполитического ведомства, продолжаются избиения журналистов, бесцеремонно закрываются телеканалы.

"В этом случае весь стройный хор международных чиновников молчит", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что международные организации при этом "во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске", что не может не вызывать недоумение.

Подобную ситуацию Москва считает абсурдной.

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