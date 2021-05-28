Захарова обвинила Запад в молчании о нарушениях Киевом свободы слова

Москва считает подобную ситуацию абсурдной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные страны предпочитают закрывать глаза на проблему свободы слова на Украине.

Там, отметила спикер внешнеполитического ведомства, продолжаются избиения журналистов, бесцеремонно закрываются телеканалы.

"В этом случае весь стройный хор международных чиновников молчит", - подчеркнула дипломат.

Она добавила, что международные организации при этом "во весь голос озаботились посадкой лайнера в Минске", что не может не вызывать недоумение.

Подобную ситуацию Москва считает абсурдной.

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