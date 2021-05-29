В Москве за сутки вылечились от коронавируса почти 3 тысячи человек

Ситуация в столице стабилизировалась

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 2 911 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 058 041.

Мэр Сергей Собянин заявил 28 мая, что ситуация с коронавирусом в столице стабилизировалась: за последнюю неделю упало число заболевших и госпитализированных. При этом глава города отметил, что уровень заболеваемости по-прежнему остаётся достаточно высоким. Собянин ещё раз порекомендовал москвичам сделать прививку от коронавируса.

По данным на 29 мая, в России диагноз COVID-19 поставлен 5 053 748 пациентам, умерли с начала пандемии 120 807 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 173 637, в мире более 169 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более трёх миллионов человек.

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