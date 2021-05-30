В мире с начала пандемии заразились коронавирусом 170 миллионов человек

Больше всего больных в США

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 170 миллионов, скончались от осложнений болезни более 3,4 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 33,2 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 594 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 27,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 16,4 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в ней выявлено более 5,7 миллиона человек с коронавирусом. Замыкает пятёрку Турция с 5,2 миллиона больных.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших.

В распоряжении американской разведки имеются ещё не исследованные данные, связанные с источником появления коронавируса. Разведка намерена использовать экстраординарные компьютерные мощности, чтобы выяснить, просочился ли вирус из лаборатории в китайском Ухане или распространился через контакты людей с животными. Пока на этот счёт точной информации нет.

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