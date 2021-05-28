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"Алла Борисовна расцвела": фанаты пришли в восторг от новых фото Пугачевой

20:49
  • пятница
  • 28 мая 2021

Максим Галкин в пятницу опубликовал снимки с дня рождения Кристины Орбакайте

Телеведущий Максим Галкин в пятницу опубликовал в своем личном блоге в соцсети Instagram фотогалерею со снимками с празднования дня рождения певицы Кристины Орбакайте. 25 мая дочь артистки Аллы Пугачевой отметила 50-летие, устроив большой праздник для семьи и друзей.

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Судя по комментариям к последней публикации Галкина, фанаты пришли в восторг от внешнего вида Пугачевой на вечеринке. Многие отметили ее посвежевший вид и отличный выбор платья.

"Какие Вы все классные, Алла Борисовна и вовсе расцвела", - пишет пользовательница, скрывающаяся под ником "yulia_in_istanbul".

"Такие все красивые! Счастья Кристине и каждому", - пожелала "nastya_ulet".

"Сколько же от Вас прёт позитива. Молодцы. Так держать!", - отметила "reshetniak_marina27".

"И у именинницы, и у мамы очень красивые платья! Алла Борисовна, как всегда в последнее время, удивила нарядом. На ДР у Зайцева тоже был очень интересный образ", - написала под фото "mtv.toma".

Ранее Орбакайте в честь юбилея дала интервью Ивану Урганту, в ходе которого, в частности, рассказала, что мама – Алла Борисовна - до сих пор балует ее подарками.

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