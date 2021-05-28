"Союз" с британскими спутниками успешно стартовал с "Восточного"

Пуск ракеты прошел штатно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

С космодрома "Восточный" в пятницу вечером успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.

"Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" произошло в расчетное время", - написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3 часа 51 минуту. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, однако незадолго до старта его решили перенести на сутки из-за технических неполадок.

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