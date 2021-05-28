ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Союз" с британскими спутниками успешно стартовал с "Восточного"

21:20
  • пятница
  • 28 мая 2021

Пуск ракеты прошел штатно, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин

С космодрома "Восточный" в пятницу вечером успешно запустили ракету-носитель "Союз-2.1б" с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.

"Пуск штатно. Отделение головного блока и первое включение двигательной установки разгонного блока "Фрегат" произошло в расчетное время", - написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Выведение аппаратов разгонным блоком займет 3 часа 51 минуту. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Первоначально пуск был запланирован на четверг, однако незадолго до старта его решили перенести на сутки из-за технических неполадок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.