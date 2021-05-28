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Движение судов через Босфор приостановили из-за аварии

21:27
  • пятница
  • 28 мая 2021

249-метровый танкер потерял ход

Как сообщил в пятницу канал Haberturk, движение судов через пролив Босфор в Стамбуле было приостановлено. Произошло это из-за аварии.
Навигация в Суэцком канале вернулась в обычный режим

Согласно данным источника, 249-метровый танкер дрейфовал в сторону берега, потеряв ход. Его удалось остановить в 300 метрах от побережья.

Инцидент, рассказали в управлении береговой безопасности Турции, произошел с судном "Рава". Он под флагом Хорватии следовал из Новороссийска в Картахену.

Когда движение через Босфор будет восстановлено, пока неизвестно.

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