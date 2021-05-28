Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram

Требование отправлено руководству компании Facebook Inc

Роскомнадзор сообщил у себя на сайте в пятницу, что требует от администрации компании Facebook удалить оскорбляющую память ветеранов Великой Отечественной войны публикацию в Instagram.

"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что распространение на территории России сведений, оскорбляющих память защитников Отечества, относится к уголовно наказуемым деяниям и преследуется по закону.

Ранее на этой неделе компанию Facebook оштрафовали по восьми протоколам по административной статье о неудалении запрещенного контента. Общая сумма штрафа - 26 миллионов рублей.

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