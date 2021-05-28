Роскомнадзор потребовал удалить оскорбляющий ветеранов пост в Instagram

Требование отправлено руководству компании Facebook Inc
Роскомнадзор сообщил у себя на сайте в пятницу, что требует от администрации компании Facebook удалить оскорбляющую память ветеранов Великой Отечественной войны публикацию в Instagram.
"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием удалить материал", - отметили в ведомстве.
Там добавили, что распространение на территории России сведений, оскорбляющих память защитников Отечества, относится к уголовно наказуемым деяниям и преследуется по закону.
Ранее на этой неделе компанию Facebook оштрафовали по восьми протоколам по административной статье о неудалении запрещенного контента. Общая сумма штрафа - 26 миллионов рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram