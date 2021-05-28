Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов

О завершении встречи сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Сочи завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Встреча лидеров длилась 5 часов и 15 минут, передает РИА Новости.

Перед началом переговоров Лукашенко заявил, что привез на встречу с Путиным документы, которые прояснят ситуацию в связи с посадкой самолета Ryanair.

"Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит… Чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что после ознакомления с привезенными документами станет понятно, "что там происходит и происходило".

В свою очередь Путин напомнил о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году: "Президента вывели из самолета и ничего: тишина".

Видео: Путин сравнил инцидент с бортом Ryanair и посадку самолета президента Боливии

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