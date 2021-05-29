Британский и индийский штаммы коронавируса образовали новую мутацию

Её обнаружили вьетнамские учёные

Во Вьетнаме обнаружен новый штамм коронавируса. Мутация образовалась из британского и индийского вариантов вируса.

Об открытии учёных лично сообщил министр здравоохранения Вьетнама Нгуен Тхань Лонг. По его словам, новый штамм пока не получил название. Но уже известно, что он более заразный и легко передаётся воздушным путём.

Новая мутация стала причиной массового заражения в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, которые стали основными очагами распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

В России пока не делали заявлений о выявлении новой мутации вируса, но известно, что в нашей стране ранее были зарегистрированы случаи заражения индийским и британским штаммами.

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