На базе Хмеймим отмечают День военного автомобилиста

Праздник учредил император Николай Второй

Им подчиняются "Тайфуны" и "Тигры". 29 мая Вооружённые силы России отмечают День военного автомобилиста. На нашем пункте базирования в Сирии праздник сотрудники подразделения встречают на боевом посту.

Когда говорят об авиабазе Хмеймим, вспоминают первым делом самолёты. Все остальные подразделения - потом. Но от слаженной работы каждого звена зависит успех общего дела. Военные автомобилисты доставляют боеприпасы, продовольствие, личный состав. Заправка самолётов и вспомогательной техники тоже зависит от них, сообщает "ТВ Центр".

Сегодня у военных водителей есть самая современная техника. Бронемашины "Тигр", "Рысь" и "Тайфун" - настоящие боевые комплексы. С особой гордостью водители рассказывают о возможностях машин в боевых условиях.

В Сирии военная техника используется и в мирных целях. Например, доставляет гуманитарные грузы. Недавно конвой проехал от авиабазы Хмеймим до Пальмиры и обратно, всего 650 километров. Нужно было доставить гуманитарную помощь в отдалённые населённые пункты.

Днём образования автомобильных войск считается 29 мая 1910 года, когда указом императора Николая Второго была создана первая автомобильная рота. В годы Великой Отечественной военные автомобилисты на легендарных полуторках доставляли продукты в блокадный Ленинград по хрупкому льду Ладожского озера.

Сегодня военнослужащие продолжают славное дело и чтут традиции. Свой профессиональный праздник военные автомобилисты российской группировки в Сирии проведут, как и положено, на боевом посту.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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