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США разорвали договор с Белоруссией об авиасообщении

10:18
  • суббота
  • 29 мая 2021

Об этом заявили в Белом доме

Вслед за Евросоюзом США приостанавливают действие соглашения с Минском о взаимном использовании воздушного пространства. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Джен Псаки, опубликованном на сайте Белого дома.
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Кроме того, Вашингтон разрабатывает персональные санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, а с 3 июня Штаты повторно введут ограничения и для девяти государственных предприятий республики, которые ранее были сняты. После восстановления рестрикций американским гражданам запрещено вести бизнес с этими организациями.

Такое политически ангажирование решение ранее приняли страны ЕС. Об объективном расследовании речи не идёт, хотя официальный Минск готов предоставить всю информацию, касающуюся инцидента с самолётом Ryanair, сообщает "ТВ Центр".

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