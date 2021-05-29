Запад разочаровался в своей политике санкций

Они привели к укреплению России

Вашингтон вслед за Евросоюзом приостанавливает действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства и вводит новые санкции. Впрочем, в эффективности политики подобных ограничений всё чаще сомневаются даже на Западе. Тем более, что США периодически сами эти санкции нарушают, сообщает "ТВ Центр".

Спустя несколько часов, прошедших с момента завершения встречи Путина и Лукашенко в Сочи, на которой вся ситуация вокруг Белоруссии, разумеется, обсуждалась, новости пришли из Вашингтона. Пресс-служба Белого дома сообщила миру, что США присоединяются к воздушной блокаде Белоруссии, а также вводят против неё дополнительные санкции.

В чёрном списке - предприятия нефтехимического сектора, производства шин, удобрений и стекловолокна. Впрочем, санкции в отношении данных компаний, как и против Белоруссии в целом вводятся не впервые. И к ним республике не привыкать. Да, и Россия, судя по тону заявлений в Сочи, Минск бросать не собирается. Тем более, что она и сама уже семь лет живёт в условиях различных экономических ограничений, эффективность которых крайне точно в своей статье оценила британская The Guardian.

Санкции вводятся ханжами, и они неэффективны. Считается, что санкции в отношении Москвы после захвата Крыма и вторжения на Украину обошлись Европе в 100 миллиардов евро. Но эта огромная цена ни в малейшей степени не изменила политику России. А Владимир Путин, как всегда, укрепил свои позиции.

И это, отнюдь, не российский феномен. Санкции не работают - и это факт. А в большинстве случаев даже вредят, вгоняя в убытки те страны, которые их вводят. К примеру, Вашингтону при Трампе ограничения против Ирана обошлись в 450 миллиардов долларов. В итоге это привело к тому, что Тегеран возобновил свою ядерную программу и сблизился с Китаем. А сегодня стало известно, что США купили у Ирана миллион баррелей нефти. И это несмотря на санкции, которые Вашингтон сам же и ввёл.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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