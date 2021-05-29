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В Красноярском крае паводок отрезал от большой земли 14 посёлков

11:39
  • суббота
  • 29 мая 2021

Реки вышли из берегов

И в огонь, и в воду. Спасатели в разных регионах России помогают местным жителям пережить буйство стихии. В Красноярском крае и Туве реки вышли из берегов, отрезав от большой земли несколько населённых пунктов. А в Якутии и Тюменской области полыхают природные пожары. Огонь останавливают на подступах к посёлкам.
Паводок в России: на востоке страны разливаются реки

Автодорога, соединяющая населённые пункты с райцентром, превратилась в реку. Течение настолько сильное, что сносит лодки. По металлическому тросу, натянутому от одного берега к другому, отправляют вс необходимое. Нынешний паводок в Красноярском крае грозит стать одним из самых сильных за последние сто лет, сообщает "ТВ Центр".

Для жителей подтопленных сёл открыты пункты временного размещения. Для вывода воды роют канавы, устанавливают дренажные траншеи. Подтопленными остаются 17 жилых домов - больше двух сотен дачных участков.

А в Якутии продолжается борьба с природными пожарами. Огонь подбирается к поселку Хандыга. Площадь возгорания составляет порядка 100 гектаров. Расстояние до жилых домов и нефтебазы сокращается. На тушение брошены сотрудники "Авиалесоохраны", пожарные и местное население.

Режим ЧС действует в Тюменской области. В лесах сохраняется предельный, пятый класс пожарной опасности. Разведение костров - под строгим запретом. К разъяснительной работе с населением подключили порядка тысячи патрулей. Они будут курсировать по садовым товариществам и пикниковым зонам.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
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