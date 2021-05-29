Россия поставила рекорд по числу безаварийных космических пусков

Отрасль активно развивается

Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд. Минувшей ночью ракета-носитель "Союз" с помощью разгонного блока "Фрегат" вывела на орбиту 36 британских спутников связи.

Аппараты предназначены для обеспечения потребителей высокоскоростным интернетом в любой точке планеты. Успешный старт с космодрома "Восточный" стал 59-м по счёту с момента последней нештатной ситуации, сообщает "ТВ Центр".

Нашей стране удалось превзойти предыдущий рекорд безаварийных выводов на орбиту, установленный ещё в 1993 году. До конца этого года "Роскосмос" планирует провести ещё десять подобных пусков.

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