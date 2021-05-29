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На Останкинской башне появились фотографии пропавших детей

11:32
  • суббота
  • 29 мая 2021

Так их будет проще найти

Когда счёт идёт на минуты. На Останкинской телебашне в Москве появились видеоролики с информацией о пропавших детях. Акцию запустил добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", сообщает "ТВ Центр".
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За прошедший год организация получила свыше шести с половиной тысяч заявок, и большинство детей удалось найти и вернуть домой. В случае исчезновения ребёнка, очень важно оперативно разместить данные о нём не только на месте пропажи, но и на всех доступных площадках.

"На всех экранах, медиафасадах, в транспорте, в метро должна быть сразу размещена информация, что позволит людям оперативно узнать о пропаже, увидеть ребёнка и тогда срок его нахождения составит несколько часов", - отметил координатор отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

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