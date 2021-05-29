"Подтянись за бабушку": в Москве прошла необычная акция

Вырученные средства потратят на лекарства пенсионерам

В московском районе Братеево состоялась акция "Подтянись за бабушку". Молодые люди выполняли физические упражнения на свежем воздухе. За каждое подтягивание на турнике перечисляли по 100 рублей на специальную карту, которую участники передадут своим дедушкам и бабушкам, сообщает "ТВ Центр".

Вырученные средства можно будет потратить на покупку медикаментов. Как рассказал член Общественной палаты Евгений Нифантьев, этой акцией организаторы хотели привлечь внимание к доступности лекарств для пенсионеров.

"Наша страна как социально ориентированное государство может себе позволить, чтобы лекарства для пенсионеров, выписанные врачом, были бесплатными", - отметил Нифантьев.

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