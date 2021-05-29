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Для жителей Новогиреева устроили праздник в парке

13:00
  • суббота
  • 29 мая 2021

Каждый нашёл занятие по душе

В парке на Зелёном проспекте состоялся праздник для жителей столичного района Новогиреево. Конкурсы, танцевальные состязания и мастер-классы - каждый мог найти себе занятие по душе, сообщает "ТВ Центр".
Названы московские парки, в которых можно устроить красивую фотосессию

Такие мероприятия позволяют интересно провести время всей семьёй и поближе познакомиться со своими соседями, а также высказать пожелания о благоустройстве дворов и парковых зон.

"Это прекрасная возможность получить обратную связь от жителей о том, какую бы территорию они хотели видеть, как она должна быть благоустроена, чем она должна быть наполнена для того, чтобы каждый двор был наполнен теми объектами, которые будут интересны, чтобы каждая дворовая территория была благоустроена, была безопасна, комфортна и интересна", - отметила главный врач детской поликлиники №7, координатор "Совета матерей" Восточного административного округа Елена Кац.

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