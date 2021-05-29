Черноморский флот получил ещё один современный корабль

Танкер ледового класса может выполнять сложные задачи

В состав Черноморского флота России вошёл ещё один новый, современный корабль. Танкер ледового класса "Вице-адмирал Паромов" способен решать самые сложные задачи в экстремальных условиях. Утром 29 мая на нём был поднят Андреевский флаг.

Подъём флага и торжественный митинг военнослужащих и ветеранов – традиция. Оркестр, почётный караул - так в состав флота принимают все новые суда и корабли, сообщает "ТВ Центр".

Современные комплексы связи, навигации, противопожарные средства, а ещё - возможность не только перевозить жидкие и сухие грузы, но и передавать их; например, заправлять корабли во время дальнего похода.

"Вице-адмирал Паромов" - танкер ледового класса. Усиленный корпус​ позволяет работать даже в самых тяжёлых погодных условиях, в том числе в арктической зоне при толщине льдов до метра. При этом за счёт габаритов – всего 15 метров в ширину – судно может на понтонах перемещаться и по внутренним водам.

По сути это - многоцелевая платформа. Танкер оснащён вертолётной площадкой и готов принимать даже беспилотники, может выполнять задачи во время спасательных операций, например, ремонт и буксировка плавсредств или поиск пострадавших и спасение. На борту для этого есть две управляемых шлюпки, каждая рассчитана на 42 человека.

Танкер проекта 03182 разработан Зеленодольским конструкторским бюро. "Вице-адмирал Паромов" - первый в серии, заступивший на боевую службу, но не последний. "В рамках контракта планируется ещё три судна - одно для Черноморского флота, одно - для Балтийского флота и два - для Тихоокеанского", - рассказал начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны Сергей Епифанов.

С 29 мая экипаж начинает отработку специальных курсовых задач, после - приступит к боевой подготовке.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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