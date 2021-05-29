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В России вступают в силу новые правила оформления загранпаспорта

10:58
  • суббота
  • 29 мая 2021

Подать заявление можно и за пределами страны

30 мая в России начнёт действовать новый регламент оформления загранпаспортов. Получить документ смогут граждане России, проживающие на территории страны, а также за её пределами. Однако последним для этого всё равно придётся приехать в Россию, говорится в приказе МВД.
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Госпошлина за оформление паспорта старого образца составит две тысячи, за новый нужно отдать пять тысяч рублей. От уплаты госпошлины освобождаются пострадавшие в чрезвычайных ситуациях.

Подать заявление для получения загранпаспорта по-прежнему можно на портале госуслуг. При получении загранпаспорта в очном порядке необходимо предоставить внутренний общегражданский паспорт.

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