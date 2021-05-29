Никита Пресняков раскрыл семейную тайну Галкина и Пугачёвой

Как к этому отнесётся Алла Борисовна?

Алла Пугачёва и Максим Галкин скрывают от своих детей, что Никита Пресняков их родственник. Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова – племянник Лизе и Гарри, несмотря на то, что он намного их старше.

Семейную тайну Никита раскрыл на программе "Судьба человека", которую на телеканале "Россия-1" ведёт Борис Корчевников. Журналист напомнил Преснякову, что дети Аллы Борисовны приходятся ему дядей и тётей.

"Тише. Они услышат. Главное, чтобы они не услышали. От них пока это скрывают, потому что это, видимо, странно", - ответил с улыбкой Никита. И добавил: "Я обожаю их. Они иногда меня Дени называют. Путают с моим братом".

Напомним, что Алла Пугачёва стала мамой двойняшек Гарри и Лизы в 64 года. Её внуку Никите в тот момент было 23 года. Получилось, что он оказался племянником детям Галкина и Пугачёвой.

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