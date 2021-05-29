В Петербурге объявился внебрачный сын Александра Абдулова

Родство может подтвердить только ДНК-тест

У многих известных артистов время от времени объявляются тайные дети. Зачастую это происходит после смерти кинозвёзд.

Недавно в Санкт-Петербурге нашли внебрачного сына Александра Абдулова. Некто Сергей Шиподько, петербургский рокер, признался, что четыре года назад узнал о звёздном папе.

По словам Сергея, его мать в 1972 году познакомилась с актёром в московском ресторане. После короткого романа на свет появился сын. Согрешившая с Абдуловым женщина долго хранила тайну и не говорила мальчику, кто его отец. При этом она показала сынишку актёру, но тот не стал с ней даже разговаривать.

Подробности этой давней истории прозвучали в эфире шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1". Впрочем, зрители этой программы повидали десятки похожих сыновей и дочерей знаменитостей.

Обычно таким так называемым звёздным детям предлагают сделать тест ДНК, но на этот раз всё не так просто. Точный результат можно получить, только взяв биоматериал у дочери Абдулова. Новоявленный сын пока не получил такого согласия у 14-летней Евгении и её мамы Юлии.

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