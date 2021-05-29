Вассерман: Порядка 17 тысяч подписей уже собрано в поддержку инициативы за отмену пенсионной реформы

Публицист выступает за возврат старого пенсионного возраста

За отмену пенсионной реформы собрано около 17 тысяч подписей. С такой инициативой выступил эрудит и политический консультант Анатолий Вассерман.

"Всего волонтёры клуба "Всё по уму" собрали более 15 тысяч подписей в подписных листах, ещё около двух тысяч - оставили пользователи на сайте wasserman.su. Сбор подписей продлён до 10 июня", - сообщил Вассерман.

Ранее он называл проведённую пенсионную реформу ошибочной и несправедливой. Также Вассерман выступил за упразднение Пенсионного фонда. Он полагает, что пенсии должны быть не просто привязаны к доходам государства. В них должны применяться территориальные коэффициенты, так как в разных регионах России разные расходы пенсионеров на жизнь.

Согласно реформе, пенсионный возраст в России поднялся для женщин до 60 лет, для мужчин – до 65-ти. Вассерман хочет вернуться к прежним показателям.

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