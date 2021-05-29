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Собянин открыл в Москве десятый вокзал

13:36
  • суббота
  • 29 мая 2021

Он расположен на востоке города

На карте Москвы произошли серьёзные изменения. Впервые за вековую историю в городе построили новый железнодорожный вокзал - Восточный. Он стал десятым по счёту. Его возвели в составе транспортно-пересадочного узла Черкизово, сообщает "ТВ Центр".
Собянин: МЦД-4 соединит все центральные московские вокзалы

Теперь в одном месте соединены станции МЦК, метро, железная дорога и наземный транспорт. Но самое главное - новый вокзал разгрузит Курский. Оттуда перевели 24 пары поездов дальнего следования. Сюда же будут прибывать "Ласточки" и "Стрижи", следующие по маршрутам Москва-Нижний Новгород и Москва-Иваново. На Восточный вокзал пустили и транзитные поезда из Санкт-Петербурга и Мурманска, которые идут в Адлер, Анапу, Белгород, Владикавказ, Волгоград, Кисловодск, Челябинск и другие города России.

Поезда дальнего следования пустили через третий, главный путь МЦК. Но это никак не повлияет на график движения поездов по кольцу. Новый вокзал осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Для москвичей это важный транспортный узел, который тоже даёт дополнительные возможности. Разгружается центр Москвы - одна из самых перегруженных горловин каланчёвско-курского участка, которая больше будет пропускать других поездов. В целом это позитивный проект, как для москвичей, так и для гостей столицы.

Новый вокзал имеет два выхода – в сторону станции метро "Черкизовская" и стадиона "РЖД Арена", и в сторону Щёлковского шоссе. Само здание выполнено в стиле хай-тек с современной системой вентиляции. В светлом зале - 200 мест для ожидания. Кресла оборудованы usb-зарядками. Автоматические камеры хранения, универсальные билетные кассы, банкоматы, удобная система навигации.

На втором этаже - зал повышенной комфортности. В первый день он работал бесплатно для всех пассажиров. В ожидании поезда здесь можно отдохнуть, перекусить и назначить деловую встречу. Для детей - свое игровое пространство. В составе ТПУ "Черкизово" заработал и второй, северный вестибюль станции "Локомотив" МЦК.

Кстати, пересадка на московское кольцо позволит пассажирам поездов дальнего следования быстро добираться до аэропортов. К примеру, поездка до станции "Окружная" для пересадки на аэроэкспресс в "Шереметьево" займёт 18 минут, поездка до Верхних Котлов, чтобы пересесть на поезд в Домодедово - 29 минут. А после открытия МЦД-4 можно будет делать пересадку на аэроэкспрессы, следующие во "Внуково".

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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Железнодорожный вокзал Восточный
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Железнодорожный вокзал Восточный
Железнодорожный вокзал Восточный
Железнодорожный вокзал Восточный
Железнодорожный вокзал Восточный
Железнодорожный вокзал Восточный
Железнодорожный вокзал Восточный
Зал ожидания
Зал ожидания
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