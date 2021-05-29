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В России стартовала акция "Добрая суббота"

15:29
  • суббота
  • 29 мая 2021

Школьникам рассказывают о правилах поведения в городе

29 мая стартовала традиционная акция "Добрая суббота", организованная в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена". Мероприятие проходит в социальной сети.

В преддверии летних каникул школьникам из разных регионов рассказывают о правилах поведения в городе и действиях при чрезвычайных ситуациях.

Отдельное внимание - безопасности на дорогах. Проект является частью президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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