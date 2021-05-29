В Москве возводят храм в честь патриарха Ермогена

На стройке побывал Владимир Ресин
Ход строительства нового храма в столичном районе Зюзино проинспектировал советник мэра Москвы Владимир Ресин. Проект большой каменной церкви во имя святого патриарха Ермогена рассчитан на 500 прихожан.
Работы ведутся с 2018 года и должны завершиться примерно через год. Сейчас на площадке монтируется основной купол. Возведена звонница.
Пока продолжается строительство, службы идут в находящемся рядом временном храме святителя Луки. При приходе действуют воскресная школа, молодёжное движение и служба социальной помощи, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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