В Москве возводят храм в честь патриарха Ермогена

На стройке побывал Владимир Ресин

Ход строительства нового храма в столичном районе Зюзино проинспектировал советник мэра Москвы Владимир Ресин. Проект большой каменной церкви во имя святого патриарха Ермогена рассчитан на 500 прихожан.

Работы ведутся с 2018 года и должны завершиться примерно через год. Сейчас на площадке монтируется основной купол. Возведена звонница.

Пока продолжается строительство, службы идут в находящемся рядом временном храме святителя Луки. При приходе действуют воскресная школа, молодёжное движение и служба социальной помощи, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram