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Ливень нарушил движение общественного транспорта в Москве

14:47
  • суббота
  • 29 мая 2021

Городские службы сработали оперативно

Ливень с грозой днём 29 мая обрушились на Москву. Порывы ветра местами достигали 17 метров в секунду. К ликвидации последствий привлечены усиленные бригады коммунальщиков.
Центральную Россию залило дождями

Им удалось в кратчайшие сроки устранить подтопление на Боровском шоссе, где менее чем за час выпала половина месячной нормы осадков.

Наблюдались небольшие перебои в работе общественного транспорта в районе площади Борьбы и станции метро "Комсомольская". Службы среагировали оперативно и трамваи вновь вернулись в график. В МЧС предупреждают - такая погода может сохраниться до конца суток, сообщает "ТВ Центр".

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