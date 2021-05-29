В Кремле возобновились церемонии развода караулов Президентского полка

Они не проводились из-за пандемии

На Соборной площади Кремля возобновилась церемония развода караулов Президентского полка. Красочному выступлению пеших и конных рот не помешал даже проливной дождь, сообщает "ТВ Центр".

Невзирая на непогоду, на главной кремлёвской площади собралось много зрителей. В прошлом году проведение церемонии было приостановлено из-за пандемии. Однако тренировки продолжались: филигранная слаженность действий по-прежнему поражает.

А к юбилейному сезону подготовлена новая программа. В этом году Президентскому полку исполняется 85 лет.

"Программа церемонии усовершенствована новыми приёмами и элементами. Неизменным остался знаменитый строевой шаг, уверенное владение оружием при проведении специальных строевых приёмов, сложные конные перестроения и слаженность и чёткость действий", - рассказал журналистам комендант Московского Кремля.

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